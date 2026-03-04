Fiscalía inicia diligencias urgentes tras fuga de gas y deflagración en Megantoni

Representantes del segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco realizan diligencias urgentes tras la fuga de gas con deflagración que ocurrió en una estación de válvulas, ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona para constatar las circunstancias del hecho, las condiciones de la rotura del ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias buscan determinar las causas de la fuga de gas y deflagración, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias conforme a las atribuciones constitucionales en la defensa de la legalidad y del medio ambiente.

Situación bajo control y plan de respuesta

Como se recuerda, el domingo 1 de marzo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó sobre la fuga y posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada a la altura del "KP43" del distrito de Megantoni, activando su plan de respuesta.

A través de un comunicado, TGP aseguró que la situación se encuentra bajo control tras la intervención de un equipo especializado desplegado en la zona, y que se vienen implementando medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como acciones para minimizar el impacto ambiental.

Afectación en abastecimiento en Lima

A consecuencia de este suceso, ocurrido alrededor de las 11:00 horas del domingo, TGP informó la suspensión temporal de los sistemas de transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL). Esta medida viene afectando el normal abastecimiento de gas natural en Lima, especialmente a los vehículos que utilizan este combustible.