Orgullo de Junín: adolescente de 17 años logra primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI

El joven culminó la secundaria en 2025 y, tras poco más de un mes de preparación, obtuvo el primer puesto en el examen de admisión 2026-II.

Cumplió una de sus metas. Edgar García, con tan solo 17 años, logró ingresar con el primer puesto a la carrera de Ingeniería de Sistemas en el examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Tras prepararse poco más de un mes. El joven alcanzó este importante logro luego de culminar su educación secundaria en diciembre de 2025, mudándose a Lima para poder cumplir este gran objetivo.

UN GRAN LOGRO QUE ENORGULLECE

El joven postulante tuvo que dejar su natal Acolla, en la provincia de Jauja en el departamento de Junín, para trasladarse a Lima, donde se hospedó en la vivienda de su tía, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, con el fin de continuar su preparación para los estudios superiores.

Tras evaluar distintas opciones para su futuro, Edgar decidió elegir esta carrera por la alta demanda laboral y la proyección profesional que ofrece. Además, un factor determinante en su elección fue que se trata de la tercera carrera mejor remunerada en el Perú, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). “Descubrí que es una de las más pedidas en la UNI, entonces por algo tiene que ser eso”, indicó.

ORGULLO FAMILIAR

Otro motivo de celebración para el joven, quien es el segundo de cuatro hermanos, es que se convertirá en el primer ingeniero de su familia. Sus padres se dedican a la docencia en Jauja: su madre es profesora de educación inicial y su padre, de primaria.

Previo a eso, ya en Lima decidió prepararse en la academia César Vallejo, ya que había observado la buena infraestructura y la alta demanda de ingresos que tenía, pero eso no lo detuvo para poner de su esfuerzo. “Iniciaba a las 8 de la mañana y acababa a las 2 de la tarde. Acostumbraba siempre comprar mi almuerzo fuera de la sede, quedarme almorzando y en las tardes ir a la biblioteca para estudiar. Estudiaba de dos a tres horas, y luego volvía a casa”, agregó.

TIEMPO PARA DECIDIR

Tras haber conseguido su ingreso, a Edgar aún le queda una decisión importante por tomar, el elegir la especialización a la que se dedicará dentro de su carrera. Frente a ello, afirmó que prefiere darse el tiempo necesario para conocer las distintas áreas durante los primeros ciclos. “Voy a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas en la universidad”, finalizó.