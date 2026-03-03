San Martín: menor de 12 años muere ahogada tras caer de moto acuática en lago Sauce

Una menor de 12 años perdió la vida tras caer a las aguas del lago Sauce, ubicado en el distrito de Sauce, en la región San Martín. El hecho ocurrió mientras se desplazaba en una moto acuática junto a otras tres personas.

La embarcación recreativa realizaba un recorrido por el lago, uno de los principales atractivos turísticos de la zona, cuando la menor cayó al agua en circunstancias aún no esclarecidas, siendo auxiliada de inmediato por testigos, aunque los esfuerzos por reanimarla resultaron en vano.

Problemas con atención complican diligencias

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue trasladado al distrito de Sauce para iniciar las diligencias correspondientes. El representante del Ministerio Público acudió al lugar y procedió con el levantamiento del cadáver conforme a ley.

Sin embargo, cuando las autoridades locales llegaron al Centro de Salud I-3 de Sauce para gestionar el certificado de defunción, el establecimiento no contaba con atención médica disponible, lo que impidió la emisión inmediata del documento y obligó a trasladar el cuerpo a la morgue de Morales para la realización de la necropsia de ley.

Reducción de horarios en centros de salud

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la reducción del horario de atención en el centro de salud de Sauce, situación que ha sido cuestionada por diversos sectores de la población. Vecinos y autoridades locales han expresado su inquietud ante la limitada disponibilidad de servicios médicos, especialmente en casos de emergencia, considerando que Sauce es un destino turístico que recibe visitantes de manera constante durante todo el año.

Investigaciones para esclarecer causas

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión cómo se produjo la caída de la menor, si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes en la embarcación y si existió algún tipo de negligencia.