Tragedia en Piura: dos trabajadores mueren por asfixia al interior de un buzón de desagüe

Según primeras informaciones, anoche dos trabajadores murieron por asfixia mientras realizaban labores en un buzón de desagüe de unos ocho metros de profundidad, ubicado en la avenida Grau, en la provincia de Paita, región Piura.

Las víctimas son Wilmer C. (43) y Juan M. (61), sus cuerpos fueron trasladados a la morgue para las diligencias de ley. Un tercer operario fue rescatado con vida y permanece hospitalizado, su identidad se mantiene en reserva.

La compañía Grau S.A. confirmó que Wilmer C. era trabajador de la entidad. No obstante, precisó que el hecho ocurrió en horas de la noche y que, según información, el trabajador se encontraba realizando labores ajenas a la empresa.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Dijo también que el accidente ocurrido en el marco de una obra de pavimentación de una calle, que realizaba la Municipalidad de Paita y era ejecutada por una empresa contratista. La comuna señaló que colabora con las investigaciones.

Familiares de las víctimas pidieron a la empresa responsable de la obra un informe sobre los equipos de protección personal y los protocolos de seguridad aplicados en trabajos de alto riesgo como los realizados en espacios confinados.