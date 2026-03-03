Catacaos: indignados vecinos agreden a alcalde por presuntas deficiencias en la ejecución de obras

En la región Piura, vecinos lanzaron huevos y botellas de plástico al alcalde de Catacaos, Johnny Cruz, por presuntas deficiencias en la ejecución de obras de saneamiento, que ya se prolonga por varios meses.

Según los indignados manifestantes, en varios sectores de la ciudad hay zanjas, que han provocado accidentes entre los residentes, montículos de tierra y hubo colapso de desagües lo que aumentó los casos de dengue.

FALTA DE PAGOS

Los trabajos son ejecutan bajo la supervisión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y, según registros oficiales, habrían enfrentado varias paralizaciones y quejas de sindicatos por falta de pagos, informa RPP.

Tras este incidente, registrado cuando el alcalde llegaba a la sede edil, agentes de la Policía Nacional reforzaron la vigilancia en las puertas del palacio municipal para evitar más agresiones contra el burgomaestre de Catacaos.