Cusco: Red de Protección al Turista en alerta ante lluvias tras reapertura de Camino Inca

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) y la Red de Protección al Turista se mantienen en estado de alerta ante las intensas lluvias y posibles emergencias que podrían registrarse en el Camino Inca a Machu Picchu, luego de su reapertura oficial el domingo 1 de marzo.

Rosendo Baca Palomino, titular de Gercetur Cusco, enfatizó que "las lluvias todavía no han culminado en la región del Cusco y tenemos la alerta de que continuarán en marzo; estaremos vigilantes", en sesión permanente de seguridad.

Reapertura anual tras trabajos de mantenimiento

La reapertura de la Red de Caminos Inca se realiza anualmente durante febrero, periodo destinado al mantenimiento y conservación de la ruta ancestral por parte de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El funcionario destacó que, pese a las condiciones climáticas, se tomó la decisión de habilitar el acceso cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos, aunque advirtió que ante cualquier inconveniente que pueda afectar la integridad de los visitantes, se tomarán las decisiones que correspondan para garantizar su protección.

Más de 200 turistas extranjeros inician travesía

Durante la jornada de reapertura, más de 200 visitantes procedentes de Estados Unidos, Francia, Italia, China, Japón y Brasil, junto a porteadores, iniciaron la travesía de cuatro días por el emblemático camino ancestral. Las autoridades regionales mantienen comunicación constante con los operadores turísticos y guías para monitorear el desarrollo del recorrido y actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad climática que pudiera presentarse en la ruta.

Coordinación para garantizar seguridad

Gercetur Cusco coordina acciones con la Red de Protección al Turista, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura para mantener un monitoreo permanente de las condiciones del Camino Inca. Baca Palomino exhortó a los prestadores de servicios turísticos y visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades ante el pronóstico de lluvias que se extendería durante todo el mes de marzo en la región cusqueña.