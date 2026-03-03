Por seguridad cierran playas de Barranca: se registraron olas de hasta tres metros de altura

Un oleaje irregular obligó a las autoridades a cerrar la bahía de Barranca, al norte de Lima. Se registraron olas de tres metros de altura. El extraño fenómeno estuvo acompañado de una intensa neblina y fuertes vientos.

Playas como Puerto Chico, Chorrillos, Colorados, Miraflores y la Bandurria presentaron fuertes corrientes. Los turistas y veraneantes que paseaban y jugaban en la orilla se retiraron rápidamente por seguridad.

FUERTES INVERSIONES

Asimismo, el fuerte oleaje destruyó algunos muros de contención alcanzado, el agua, veredas y pistas, revelaron vecinos. También dañó varios tramos de arena de los balnearios, provocando enormes forados en las playas.

Los comerciantes temen que el fenómeno continúe los siguientes días y provoque la inasistencia de los bañistas, situación que los afectaría considerablemente, pues hicieron fuertes inversiones para esta temporada.