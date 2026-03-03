Nacionales

Hace una hora

Por seguridad cierran playas de Barranca: se registraron olas de hasta tres metros de altura

Asimismo, el fuerte oleaje destruyó algunos muros de contención. También dañó varios tramos de arena de los balnearios, provocando enormes forados en las playas.

Foto Andina



Un oleaje irregular obligó a las autoridades a cerrar la bahía de Barranca, al norte de Lima. Se registraron olas de tres metros de altura. El extraño fenómeno estuvo acompañado de una intensa neblina y fuertes vientos.

Playas como Puerto Chico, Chorrillos, Colorados, Miraflores y la Bandurria presentaron fuertes corrientes. Los turistas veraneantes que paseaban y jugaban en la orilla se retiraron rápidamente por seguridad

FUERTES INVERSIONES

Asimismo, el fuerte oleaje destruyó algunos muros de contención alcanzado, el agua, veredas y pistas, revelaron vecinos. También dañó varios tramos de arena de los balnearios, provocando enormes forados en las playas.

Los comerciantes temen que el fenómeno continúe los siguientes días y provoque la inasistencia de los bañistas, situación que los afectaría considerablemente, pues hicieron fuertes inversiones para esta temporada. 


Temas Relacionados: BarrancaNeblinaOlasPlayaTuristasVientos

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO