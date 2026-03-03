Ucayali: una menor fallecida y otra desaparecida deja vuelco de embarcación por fuertes vientos

Según primeros informes, una niña de cinco años murió y una adolescente de 15 años fue declarada desaparecida, tras un accidente ocurrido el domingo 1 de marzo en el lago Yarinacocha, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ucayali.

Testigos indicaron que ocho personas realizaban un paseo recreativo por la laguna cuando los fuertes vientos que se registran en la zona, provocaron el vuelco de la embarcación, que se encontraba en el centro del lago, desatando la tragedia.

PERSONAL DE SALVATAJE

Minutos después del accidente, equipos de rescate lograron ubicar el cuerpo sin vida de la menor de cinco años. Sin embargo, su hermana, de 15 años, no fue encontrada, por lo que continúa en condición de desaparecida, su búsqueda es intensa.

Las últimas horas las condiciones climáticas complicaron las labores de búsqueda de la adolescente. Los fuertes vientos provocaron que una de las embarcaciones utilizadas por el personal de salvataje estuviera a punto de volcarse.