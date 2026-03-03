Osiptel: ¿Cuántas líneas móviles hay en Perú al cierre de 2025?

Al cierre de 2025, el mercado peruano alcanzó los 38.2 millones de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses del año, lo que representa un crecimiento de 0.8 % en comparación con el mismo periodo de 2024, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Este indicador considera únicamente las líneas que generaron o recibieron tráfico de voz, SMS o datos durante el trimestre más reciente, excluyendo las comunicaciones hacia o desde servicios gratuitos del operador.

Participación de mercado

De acuerdo con la información reportada por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), la distribución del mercado es la siguiente:

Claro Perú: 34 % de participación.

Bitel: 24.6 %.

Movistar Perú: 21.9 %.

Entel Perú: 19.2 %.

En tanto, los operadores móviles virtuales concentran el 0.3 % restante del mercado.

Pospago supera el 52 %

En cuanto a la modalidad de contratación, las líneas con renta mensual —que incluyen planes pospago y control— que cursaron tráfico en el último trimestre de 2025 totalizaron 19.97 millones, lo que representa más del 52 % del total.

Por su parte, las líneas bajo la modalidad prepago que registraron tráfico en el mismo periodo alcanzaron los 18.26 millones. A nivel nacional, el número total de líneas móviles activas —es decir, aquellas habilitadas independientemente de si han tenido tráfico o no— superó los 43 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025.

De esta manera, los servicios públicos de telecomunicaciones móviles supervisados por el OSIPTEL continúan posicionándose entre los más relevantes del país, facilitando la comunicación, el acceso a internet móvil, el comercio electrónico, la banca digital, el entretenimiento y el acceso a la información en todo el territorio nacional.