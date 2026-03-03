Regreso a clases: contagios por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) podrían incrementarse

Especialistas advierten que el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es altamente contagioso y representa un riesgo para bebés menores de un año, el grupo más vulnerable a complicaciones respiratorias.

El inicio del año escolar en el Perú no solo marca el retorno a las aulas, sino también un mayor movimiento comunitario que favorece la circulación de virus respiratorios. La evidencia epidemiológica muestra que los espacios cerrados, la interacción constante y el contacto estrecho entre niños —especialmente en etapa preescolar y escolar— facilitan la transmisión de infecciones respiratorias, entre ellas el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

El VRS es uno de los virus más comunes en la infancia y prácticamente todos los niños se infectan antes de cumplir los dos años. En muchos casos, en niños mayores puede manifestarse como un resfriado leve; sin embargo, el riesgo aumenta cuando el virus es llevado al entorno familiar y entra en contacto con bebés pequeños, particularmente menores de seis meses, quienes pueden desarrollar bronquiolitis o neumonía.

“El regreso a clases no solo implica útiles y uniformes nuevos; también significa mayor circulación de virus en la comunidad. Muchas veces el hermano mayor o un niño en etapa preescolar puede llevar el virus a casa sin síntomas graves, pero en un recién nacido puede convertirse en una emergencia respiratoria. La protección de los más pequeños forma parte de su derecho fundamental a la salud”, señaló Paloma Pacheco, presidenta de Una Vida por Dakota.

A nivel global, el Virus Respiratorio Sincitial es reconocido como la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de un año. La vulnerabilidad se explica por la inmadurez pulmonar y del sistema inmunológico durante los primeros meses de vida, lo que puede favorecer complicaciones que requieren oxígeno suplementario e incluso cuidados hospitalarios.

El virus se transmite a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar, así como por contacto con manos y superficies contaminadas. En el entorno escolar y preescolar, el intercambio de objetos, la cercanía física y la ventilación limitada pueden acelerar su propagación. En el Perú y en el mundo, el VRS se ha consolidado como un problema relevante de salud pública debido a su impacto en hospitalizaciones pediátricas y en la presión sobre los servicios de salud durante temporadas de alta circulación viral.

Evaluación de estrategias de inmunización

En esa línea, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha elaborado un informe de evaluación económica que analiza la costo-efectividad de estrategias de inmunización contra el VRS, recomendando una política pública que considere herramientas como la vacuna materna y el anticuerpo monoclonal para la protección de los recién nacidos.

Desde Una Vida por Dakota se considera fundamental que los decisores políticos evalúen e implementen estas recomendaciones a la brevedad, especialmente ante el inicio de una nueva temporada escolar.

Medidas de prevención en casa y en el colegio

Frente al retorno a clases, especialistas recomiendan reforzar medidas preventivas como:

Lavado frecuente de manos.

Cubrirse al toser o estornudar.

Evitar enviar a niños con síntomas respiratorios al colegio.

Limitar la exposición de recién nacidos a personas con cuadros respiratorios.

Si un bebé presenta dificultad para respirar, respiración acelerada, hundimiento de costillas, pausas respiratorias o coloración azulada en labios o uñas, se debe acudir de inmediato a un servicio de emergencia, ya que estos signos pueden indicar una complicación asociada al VRS. El inicio del año escolar representa una oportunidad para reforzar la prevención y la información en las familias. Actuar a tiempo puede reducir hospitalizaciones y proteger a los bebés más vulnerables.

Sobre Una Vida por Dakota

"Una Vida por Dakota" es una asociación sin fines de lucro con sede en el Perú dedicada a la lucha contra la meningitis y otras enfermedades prevenibles por vacunación. Fue fundada por Paloma Pacheco tras la pérdida de su hija Dakota a causa de meningitis por meningococo. Su misión es generar conciencia sobre la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para prevenir enfermedades graves y proteger la salud pública, especialmente en la infancia, a través de campañas de sensibilización, charlas educativas y alianzas estratégicas.