Mujer fallece al rescatar a su hija de 9 años de morir ahogada en playa de Chancay

La menor logró ser rescatada con vida por personal de salvataje, pero su madre murió ahogada al intentar auxiliarla en la playa Las Viñas.

Una trágica escena se registró este 1 de marzo en la playa Las Viñas, en el distrito de Chancay. Una madre perdió la vida tras intentar salvar a su hija de morir. La víctima fue identificada como Judith Marlene Ramírez Calderón, de 43 años, quien falleció luego de lanzarse al agua en la playa Las Viñas para rescatar a la menor.

La menor fue arrastrada por la fuerte corriente marina, lo que provocó la desesperación de su madre, quien ingresó al mar para intentar rescatarla. Ante la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de auxilio con la intervención del personal de rescate.

Gracias a la rápida intervención del personal de rescate, la menor logró ser puesta a salvo y se encuentra estable. Sin embargo, su madre no consiguió salir con vida pese a haber recibido auxilio inmediato. Su fallecimiento fue confirmado en el lugar y su cuerpo fue trasladado al Hospital de Chancay.

INTENTÓ SALVAR A SU HIJA

Al notar que su hija se encontraba en riesgo, Judith Ramírez ingresó al mar para intentar auxiliarla. La madre priorizó ayudar a la menor; sin embargo, la fuerza del mar terminó arrastrándola perdiendo la vida.

El suceso ocurrió en cuestión de segundos, lo que alarmó a los bañistas y vecinos de la zona. La víctima era conocida por dedicarse al rubro artístico, hecho que generó mayor conmoción entre las personas que la conocían.

MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DE CHANCAY

Felizmente, la menor fue retirada del mar con ayuda del personal de salvataje y de algunos serenos de la zona, quienes también colaboraron con las acciones de traslado. Gracias a estas intervenciones, la niña logró mantenerse estable.

Por otro lado, la madre fue sacada del agua y trasladada de urgencia al Hospital de Chancay; sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento. Mientras tanto, las autoridades realizaron las coordinaciones correspondientes tras el lamentable suceso.