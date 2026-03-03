MIDAGRI sigue trabajando para proteger las zonas agrícolas en la región Lambayeque ante la emergencia por lluvias

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego participó de una reunión multisectorial, liderada por el presidente de la República, José María Balcazar, en donde se presentaron las acciones que se vienen ejecutando a favor de la agricultura familiar de la región Lambayeque, ante la emergencia por lluvias.



Por parte del MIDAGRI, se informó sobre las acciones de limpieza y descolmatación de las cuencas de Motupe, La Leche, Chancay Lambayeque y así como el avance del Seguro Agrícola (SAC), que ya ha iniciado con el levantamiento de información para la indemnización de productores que hayan podido verse afectados por las inundaciones.



Esta jornada de trabajo contó con la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, el Gobernador Regional, Jorge Pérez, y los ministros de Defensa, Interior y Vivienda.



JORNADA DE CAMPO



Como parte de la agenda de trabajo, el titular del MIDAGRI junto a la presidenta de Consejo de Ministros llegaron hasta el sector La Colorada, en el distrito de Morrrope, donde la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando en la conformación de diques, en el cauce del río La Leche.



"Hemos venido a la región Lambayeque para ver la inspección de 2 kilómetros de construcción de diques; se tiene previsto en dos semanas culminar estas defensas para prevenir posibles desbordes. En cuanto a la emergencia, el MIDAGRI se encuentra interviniendo a nivel nacional; la maquinaria de la ANA está desplegada en toda la costa norte y en la zona sur con PSI y Agrorural al igual que en la selva, con todo el equipo", resaltó el titular del MIDAGRI, Felipe Meza .



Los trabajos que viene realizando la ANA en Lambayeque se realizan con 36 maquinarias: 05 cargadores frontales, 7 excavadoras, 6 volquetes, 9 TC y otras 9 para realizar las labores de prevención en las tres cuencas.



Durante el 2025, en la región Lambayeque, a través de la ANA, se intervinieron en 15 puntos críticos, con una longitud de 24.89 km. Estas intervenciones beneficiaron a 18,474 habitantes, protegieron 3,513 viviendas y 1,620 hectáreas de cultivos, reduciendo el riesgo ante el incremento del caudal de los ríos. Estos puntos críticos se ubicaron en los distritos de Chongoyape, Zaña, Pacora, Illimo, Pitipo, Motupe, Olmos, Salas y Lagunas.