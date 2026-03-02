MIDAGRI: trabajos de prevención de la ANA en río Rímac aseguran a cerca de 18 000 viviendas

(Lima, 27 de febrero de 2026) .- La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha trabajado a lo largo del río Rímac por más de 13 meses ininterrumpidos. Desde fines de 2024 y al día de hoy, la entidad ha intervenido en 59 puntos críticos con su propia maquinaria pesada, a pesar de que la ANA no es un ente ejecutor sino técnico. La institución dio un paso al frente, de manera voluntaria, para proteger a más peruanos y sus medios de vida.

Con más de 20 vehículos de su maquinaria pesada, la ANA, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limpiado y descolmatado cerca de 50 km del río Rímac, logrando remover 1 201 966.72 metros cúbicos de sedimentos. Esto ha permitido que, ante el incremento del caudal del río, no se hayan generado emergencias por desbordes e inundaciones en distritos que históricamente han sido impactados por las intensas lluvias de temporada, como Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ricardo Palma, entre otros.

Es importante destacar que estas actividades se realizan en trabajo articulado con los alcaldes de la Mancomunidad Lima Este como Sergio Baigorria (Chaclacayo), Oswaldo Vargas (Lurigancho–Chosica), Franco Vidal (Ate), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Richard Soria (El Agustino), Brayan Bullon (Ricardo Palma), Hugo González (Huarochirí–Matucana) y Widmer Gutiérrez (San Mateo de Otao).

En ese sentido, la continuidad de la ejecución, desde inicios de 2026 con las labores de limpieza y descolmatación en el río capitalino se realiza de acuerdo a lo planificado. En lo que va de este año, se culminó la intervención del primer punto crítico en la quebrada La Ronda (Lurigancho-Chosica) y en ejecución en otras tres zonas vulnerables como Cupiche Bajo, puente Morón-Huampaní y La Ronda II, también en el ámbito de los distritos de la Mancomunidad Lima Este.

Como resultado de estas acciones efectuadas a la fecha, se protege la vida y la salud de 80 390 peruanos, 17 899 viviendas y tierras de cultivo.

De esta manera, la ANA-MIDAGRI evitó que se repitieran episodios pasados en los que muchas familias quedaban en la calle tras perder sus casas por los huaicos, producto de las fuertes lluvias, lo cual también generó pérdidas económicas significativas a sus distritos y al país en general.

Actualmente, la ANA tiene en programación la intervención en 17 puntos críticos adicionales en la cuenca del río Rímac, labores que continuará ejecutando a voluntad con su maquinaria pesada, con la única consigna de sumar esfuerzos para proteger a más peruanos de las inclemencias de la naturaleza.