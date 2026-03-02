MIDAGRI inicia convocatoria para acceder a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena

Con una inversión de S/.10 millones, se financiarán emprendimientos agrícolas, pecuarios o forestales de organizaciones agrarias de mujeres en todo el país.

(Lima, 2 de marzo de 2026). – El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego inició el proceso de convocatoria para acceder a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI), que este año cuenta con un presupuesto asignado de hasta S/10 millones de soles.

La EEMRI tiene el objetivo de impulsar emprendimientos de Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM), mediante la subvención de sus planes de emprendimientos en materia agrícola, pecuario y forestal. Esta subvención aporta a la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres productoras emprendedoras rurales e indígenas.

Este 2026, esta iniciativa otorga un monto máximo de hasta 25 UIT (S/137 500.00) por OAM, en calidad de subvención económica o recursos monetarios no reembolsables. La subvención asigna el 90% del presupuesto total del Plan de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (PERMI), con un plazo de ejecución de hasta 12 meses, el cual se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del convenio entre Agroideas y la OAM.

¿CÓMO POSTULAR?

Todas las asociaciones interesadas en esta selección podrán iniciar el proceso con la presentación de “La Solicitud de Elegibilidad” desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo en las oficinas de Agroideas que se tienen en las 24 regiones del Perú.

Para acceder a toda la información necesaria pueden acercarse a estas oficinas o también visitar la página web https://www.gob.pe/agroideas y revisar el instructivo que contiene los formatos y requisitos para esta EEMRI 2026.

Entre los requisitos principales para acceder a la subvención se encuentran estar inscritas en el Padrón de Productores Agrarios (PPA), que al menos el 70% del total de socios de la asociación deban ser mujeres y contar con un mínimo de 8 productoras participantes.

Además, el 50% de los cargos directivos deben ser ocupados por mujeres, incluyendo obligatoriamente la presidencia y tesorería. De igual manera, deben contar con personería jurídica inscrita en SUNARP y tener RUC activo y habido, sin deudas coactivas con la SUNAT, entre otros requisitos.

