Ministerio de Cultura reabre la Red de Caminos Inka hacia Machupicchu

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, reanudó oficialmente el ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inka con destino a la Llaqta de Machupicchu, tras culminar los trabajos integrales de conservación y mantenimiento realizados durante febrero.

Más de 200 turistas nacionales y extranjeros participaron en la reapertura e iniciaron su caminata desde el sector de Piscacucho (kilómetro 82), punto tradicional de partida de esta ruta ancestral. Los primeros visitantes internacionales de la temporada llegaron desde Estados Unidos, Francia, Italia, China, Japón y Brasil.

El reinicio de actividades se produce luego de la ejecución de labores de conservación, mantenimiento y rehabilitación que garantizan condiciones adecuadas de seguridad, transitabilidad y preservación del patrimonio cultural y natural que forma parte de esta red vial prehispánica.

CEREMONIA DE REAPERTURA

Como parte de la ceremonia de reapertura, representantes de la DDC Cusco, guías oficiales, visitantes y personal de apoyo participaron en una tradicional ofrenda a la Pachamama, ritual andino que simboliza gratitud y buenos augurios para el inicio de la temporada.

El responsable de la Coordinación de la Red de Caminos Inka, el arqueólogo Francisco Huarcaya, exhortó a los visitantes a mantener un comportamiento responsable, respetando las normas de uso turístico y contribuyendo activamente a la protección del entorno natural y del patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura reafirmó así su compromiso con la conservación y gestión sostenible de la Red de Caminos Inka hacia Machupicchu, promoviendo un turismo cultural responsable, seguro y en armonía con las tradiciones ancestrales del país.