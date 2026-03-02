Choque en la Carretera Central deja cinco muertos y cuatro heridos en Huarochirí

Un choque frontal entre una camioneta y una miniván dejó cinco muertos y cuatro heridos; el accidente ocurrió a la 1:30 p. m., cuando el vehículo se dirigía de Huancayo a Lima.

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. El choque frontal entre una camioneta y una miniván dejó cinco personas fallecidas y cuatro heridas.

El jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de San Mateo, Arturo Arroyo, informó que el accidente ocurrió alrededor de la 1:30 p.m., cuando la miniván se dirigía desde Huancayo hacia Lima.

Producto del fuerte impacto, la miniván —que al parecer trasladaba pasajeros— cayó al Río Rímac. Según detalló el funcionario, tres de las víctimas mortales quedaron atrapadas dentro de la camioneta, que terminó completamente destruida, mientras que los otros dos cuerpos se encuentran en el agua.

“La Policía de Rescate y los bomberos están sumando esfuerzos para extraer los dos cuerpos que se encuentran en el río Rímac, ya que en estos momentos la lluvia ha iniciado y, como bien sabemos, el caudal tiende a subir. Para evitar que estos cuerpos sean arrastrados por el agua, ya se iniciaron las labores”, declaró Arroyo a RPP.

LABORES DE RESCATE

En cuanto a los heridos, el funcionario indicó que fueron trasladados al Hospital de Matucana para recibir atención médica. Asimismo, señaló que una de las personas rescatadas manifestó que la miniván iba repleta de pasajeros, aunque expresó su esperanza de que no haya más víctimas. Las autoridades continúan con las labores de rescate e investigación para determinar las causas del accidente.