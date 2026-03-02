Cancillería evacúa a familia peruana de Jerusalén y refuerza apoyo en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que logró evacuar a una familia peruana de 10 integrantes que se encontraba en Jerusalén. El traslado se realizó hacia Jordania a través del paso fronterizo de Allenby, con apoyo de la Embajada del Perú en Israel.

Tras cruzar la frontera, el grupo se desplazó hasta la ciudad de Ammán bajo coordinación consular. Además, se gestionan las facilidades necesarias para su retorno al Perú vía Madrid, España.

CONTACTO CON OTRO GRUPO DE MÁS DE 20 PERUANOS

La Cancillería también mantiene contacto permanente con otro grupo de más de 20 peruanos que continúa en la zona. Se evalúan alternativas para su eventual evacuación en coordinación con países aliados.

Asimismo, se activó la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones y se realizan coordinaciones con Türkiye y Azerbaiyán ante posibles salidas desde Irán. Las autoridades exhortaron a los connacionales a seguir las indicaciones oficiales y extremar precauciones.