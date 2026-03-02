Piura: prefecto solicita retrasar retorno a clases por lluvias e inundaciones

La autoridad recomendó a las autoridades educativas evaluar la reprogramación del inicio del año escolar 2026, previsto para mediados de marzo.

El prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora, advirtió que el río Piura presenta actualmente una capacidad hidráulica reducida debido a la colmatación de su cauce, situación que incrementa el riesgo de desbordes frente a las lluvias intensas previstas para la segunda semana de marzo.

Según explicó, el exdecano del Colegio de Ingenieros alertó que un caudal cercano a 1,900 metros cúbicos por segundo sería suficiente para colocar al sistema en nivel de alerta, pese a estar muy por debajo de los registros históricos que en décadas anteriores no generaron inundaciones.

Menor capacidad que en 1983

Alzamora recordó que en 1983 el río soportó más de 4,000 metros cúbicos por segundo sin desbordarse. Sin embargo, la acumulación de sedimentos y vegetación en la caja hidráulica ha reducido significativamente su capacidad de conducción. Esta situación, sumada al pronóstico de precipitaciones más intensas, eleva el riesgo para zonas urbanas y áreas comerciales cercanas al cauce.

Medidas preventivas en ejecución

En el plano preventivo, la plataforma regional de gestión del riesgo de desastres ejecuta intervenciones en puntos críticos, entre ellas la habilitación del canal Chutuque para derivar excedentes hacia depresiones naturales como las lagunas La Niña y Ramón, además de trabajos en drenajes principales y en el dren Sechura.

El objetivo es disminuir la presión sobre el río y mitigar posibles inundaciones.

Asimismo, el prefecto recomendó a las autoridades educativas evaluar la reprogramación del inicio del año escolar 2026, previsto para mediados de marzo, debido al peligro que enfrentan estudiantes que se desplazan por zonas expuestas a deslizamientos, activación de quebradas y descargas eléctricas. La sugerencia se plantea mientras se esperan nuevos reportes del ENFEN y del Senamhi sobre la evolución de las lluvias.