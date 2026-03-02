Piura: denuncias por extorsión se reducen 55 % durante estado de emergencia, informa la Policía

Según se detalló, entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026 se registraron 121 denuncias, frente a las 271 reportadas en el mismo periodo de 2025.

El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, informó que las denuncias por extorsión disminuyeron en un 55 % durante el estado de emergencia, como resultado de operativos focalizados, patrullaje intensivo y labores de inteligencia.

Según detalló, entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026 se registraron 121 denuncias, frente a las 271 reportadas en el mismo periodo de 2025, lo que evidencia —según la autoridad— un impacto directo de las medidas adoptadas.

Más de 13 mil operativos

Durante una conferencia realizada en la Comisaría PNP Piura, el alto mando precisó que en el mismo lapso se desarticularon 85 bandas delictivas que operaban en la región. Asimismo, se ejecutaron 13,065 operativos policiales que permitieron:

La captura de 683 requisitoriados.

La detención de 1,723 personas por diversos delitos.

La retención de 106 menores involucrados en actos ilícitos.

Incautaciones de droga y armas

En el frente antidrogas, la Policía decomisó 14,147 “ketes” de pasta básica de cocaína y 14 kilos con 860 gramos de PBC a granel. Además, se incautaron 36 armas de fuego en intervenciones realizadas bajo el marco del estado de emergencia dispuesto por el Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM.