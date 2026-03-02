Declaran emergencia en suministro de gas natural tras fuga en Cusco: priorizan abastecimiento a hogares

Una fuga de gas natural registrada en la región Cusco encendió las alertas del sector energético nacional. Ante el riesgo de desabastecimiento, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural en el país hasta el próximo 14 de marzo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en sectores prioritarios.

Fuga y deflagración activan protocolos de emergencia

El incidente ocurrió el domingo 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del sistema de transporte de gas natural, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. Según informó Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria encargada del transporte de gas y líquidos de gas natural, la fuga estuvo acompañada de una deflagración, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y contingencia.

Tras el evento, el Minem dispuso medidas extraordinarias para asegurar el abastecimiento energético nacional mientras se ejecutan trabajos correctivos en la infraestructura afectada. La declaratoria de emergencia busca evitar interrupciones críticas en el suministro y preservar la estabilidad del sistema de gas natural.

De acuerdo con la Dirección General de Hidrocarburos, el consumo estimado para marzo de 2026 alcanzaría hasta 673.67 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) para el mercado interno y 598.68 MMPCD para el mercado externo. Sin embargo, la reducción de la capacidad de transporte a solo 70 MMPCD generaría un déficit temporal entre el 1 y el 14 de marzo, con posibles repercusiones tanto en el consumo local como en las exportaciones.

Hogares, comercios y transporte público tendrán prioridad

Como parte de las acciones adoptadas, la empresa distribuidora Cálidda informó la implementación de un mecanismo de racionamiento en el despacho de gas natural, priorizando el suministro para usuarios residenciales, comercios y el transporte público masivo que opera exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV).

La medida excluye de esta priorización a vehículos de carga pesada y unidades livianas como taxis, coaster y mototaxis, lo que podría generar ajustes temporales en algunos sectores del transporte. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las labores para restablecer plenamente la capacidad del sistema energético nacional.