Santuario Histórico de Machu Picchu reabre su Red de Caminos Inca desde hoy 1 de marzo

La medida fue adoptada en coordinación con el Ministerio de Cultura tras evaluar condiciones óptimas de seguridad. Las rutas 1, 2, 3 y 5 fueron rehabilitadas durante la temporada de lluvias.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) anunció la reapertura de la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu desde hoy, domingo 1 de marzo, luego de concluir los trabajos de mantenimiento preventivo y rehabilitación ejecutados durante la temporada de lluvias.

La medida fue adoptada en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, tras una evaluación que confirma las condiciones óptimas de seguridad, conservación y transitabilidad en uno de los circuitos de trekking más emblemáticos del mundo.

Intervenciones en campamentos y estructuras arqueológicas

Durante el periodo de cierre temporal, brigadas especializadas intervinieron campamentos estratégicos como Ayapata, Llulluchapampa, Tarayoc y Warmiwañusca, donde se realizó mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, limpieza de reservorios, captaciones de agua, renovación de servicios higiénicos y optimización de drenajes.

En paralelo, se ejecutó el mantenimiento de estructuras arqueológicas y la rehabilitación de la Red Vial Inca en las rutas 1, 2, 3 y 5, incluyendo mejoras en muros de contención, puentes y accesos críticos afectados por las precipitaciones.

Rutas habilitadas para operación turística

Las autoridades informaron que las rutas 1, 2 y 3-Piscacucho (kilómetro 82), Qoriwayrachina (kilómetro 88) y Salkantay se encuentran plenamente habilitadas para la operación turística regular. La Ruta 5, correspondiente al kilómetro 104-Chachabamba, funcionará temporalmente mediante un acceso alterno rehabilitado mientras se completan los trabajos en el tramo original. Estas medidas permitirán la continuidad del flujo turístico en una de las principales atracciones del país.

Recomendaciones ante condiciones climáticas

El Sernanp exhortó a turistas y operadores a cumplir el reglamento vigente y acatar las indicaciones de los guardaparques, ante las condiciones climáticas estacionales que podrían presentarse en la zona. La entidad enfatizó la importancia de estas disposiciones para garantizar la seguridad de los visitantes, la conservación del patrimonio cultural y natural, así como el desarrollo de un turismo sostenible en el santuario histórico.