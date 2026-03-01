La Libertad: por segunda vez detonan dinamita en la entrada del Instituto Tecnológico Ciro Alegría

Delincuentes llegaron anoche hasta los exteriores del Instituto Tecnológico Ciro Alegría, en la provincia de Chepén, región La Libertad, y detonaron una carga explosiva. El estallido dejó daños materiales en la puerta principal.

Este es el segundo atentado que sufre el centro de estudios. El anterior ataque ocurrió la noche del domingo 22 de febrero. Por estos días, en el instituto se realizan importantes obras para su mejoramiento y modernización.

OBRAS POR IMPUESTOS

Los trabajos, que tienen una inversión de 123 millones de soles, están a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, y con financiamiento de Cementos Pacasmayo.

Policías de la comisaría de Chepén llegaron hasta el instituto para iniciar las indagaciones correspondientes. Analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables del atentado.