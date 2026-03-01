Colapsa parte del techo de un conocido restaurante de Trujillo: accidente dejó dos heridos

Según primero informes, la tarde de ayer colapsó la estructura de metal que sostenía uno de los techos armables instalados en uno de los ambientes de un conocido restaurante del distrito de Huanchaco, en la provincia liberteña de Trujillo.

El accidente en el restaurante Sunkela dejó dos personas heridas, hasta el lugar llegó personal del Samu para atender la emergencia. Trascendió que una de las lesionadas sería una trabajadora del establecimiento, informa Correo.

HERIDAS LEVES

Tras recibir los primeros auxilios, las dos personas afectadas fueron trasladadas a un nosocomio cercano donde los atendieron y a las pocas horas fueron dadas de alta pues sus heridas eran leves, sus identidades no fueron reveladas.

Los otros comensales se llevaron tremendo susto, la mayoría se retiró tras lo sucedido, el local cerró hasta el día siguiente para una revisión general y evitar que se registren nuevos incidentes que perjudican la imagen del negocio.