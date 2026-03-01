Sujeto que disparó contra el acalde de Coviriali: me pagaron S/ 8 mil por matar a Hiroshi Ureta

En menos de 24 horas y con ayuda de las cámaras de seguridad, la Policía Nacional logró identificar y detener a los presuntos asesinos de Hiroshi Ureta Campos, de 44 años, alcalde del distrito de Coviriali, ubicado en la provincia de Satipo, región Junín.

Agentes de la comisaría de Satipo, capturaron a Efraín Leyte Sedano (28), conductor de la motocicleta utilizada para la fuga; Abel Abreu Hilarte, presunto autor de los disparos contra el edil; y Fhut Barbarán Diques (20), quien facilitó la moto y dio apoyo logístico.

Tras ser detenido, luego de una feroz balacera, el ciudadano venezolano, Abreu Hilarte, según agentes de la Policía Nacional, confesó: “Me pagaron 8 mil para matarlo, no sé el nombre del que me contrato, pero puedo reconocerlo”, informa Correo.

La mañana del 26 de febrero ocurrió el atentado en la carretera Coviriali-Satipo, cerca de la plaza de Coviriali, la autoridad edil fue atacada con disparos. La policía busca al financista que pagó al venezolano para matar al alcalde, al parecer por venganza.