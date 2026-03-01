Camioneta se despista y cae a un río en el Cusco: accidente deja tres muertos y dos desaparecidos

Según primeras informaciones, la mañana de ayer una camioneta que se dirigía de la ciudad del Cusco al Santuario del Señor de Huanca, se despistó por causas que se investigan y cayó al río Vilcanota, en el distrito de San Salvador, provincia de Calca.

Policías de la Comisaría del sector se constituyeron al lugar, constatando que la unidad vehicular había sido arrastrada varios metros por la corriente del río, tras intensas labores lograron recuperar tres cuerpos, los que se encuentran en proceso de identificación.

ACCIONES DE BÚSQUEDA

Los agentes rescataron con vida a Lisbeth F. (28) y su menor hija de iniciales J.A.Q.F. (03), quienes fueron auxiliadas y trasladadas inmediatamente al Centro de Salud del distrito de San Salvador, donde los médicos reportaron que presentan heridas de consideración.

Las acciones de búsqueda y rescate continúan en el sector, intensificándose los esfuerzos para tratar de ubicar a las personas que aún se encuentran desaparecidas, ellos fueron identificados como Manuel Q. (35), conductor del vehículo y Mariano B. (80).