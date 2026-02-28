Detienen a tres presuntos responsables del crimen del alcalde de Coviriali: uno de ellos sería extranjero

Luego de diversos operativos, la Policía Nacional detuvo a tres presuntos implicados en el crimen de Hiroshi Ureta, alcalde del distrito de Coviriali, registrado el último jueves, 26 de febrero, en la provincia de Satipo, región Junín.

Al respecto, el fiscal Rolly Rivera, en entrevista con RPP, señaló que las indagaciones continúan, pero confirmó que hay detenidos en relación con este caso, que ha conmocionado a los ciudadanos de la selva central.

"Estas personas son gente que han tenido anteriores hechos delictivos por robo, específicamente hablo de uno de ellos, del peruano, como probablemente puedan haber hecho todo este hecho delictivo por orden de una tercera persona", declaró.

IDENTIDAD EN RESERVA

La primera detención se realizó en un domicilio cerca de la ciudad de Satipo; este sujeto reveló que los otros dos implicados estaban en un hospedaje del distrito de Río Negro, hasta donde llegó la policía, uno fue detenido, el otro escapó.

Luego de una intensa búsqueda, que duró más de cuatro horas, se capturó al tercer implicado de nacionalidad venezolana. La identidad de los tres detenidos se mantiene en reserva, pues no se descarta la participación de más personas.