Convocatoria 2026 de Beca 18 arranca con más de 5 mil oportunidades para estudiar gratis

Un total de 5,184 jóvenes podrán acceder en una primera etapa a la convocatoria 2026 de Beca 18, programa que cubre integralmente los estudios superiores de estudiantes con destacado desempeño académico y limitados recursos económicos. El anuncio fue realizado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, entidad adscrita al Ministerio de Educación.

El financiamiento de este primer grupo de vacantes cuenta con un respaldo presupuestal inicial de 50 millones de soles aprobado en la Ley de Presupuesto 2026. A ello se suma una reasignación interna de recursos del sector Educación que permitió asegurar el monto necesario para esta etapa. Las autoridades no descartan ampliar el número de becas si se aprueban fondos adicionales.

La asignación se realizará en estricto orden de mérito, considerando los requisitos y prioridades establecidas en el concurso. Los beneficiarios podrán estudiar en universidades, institutos o escuelas superiores licenciadas, tanto públicas como privadas, con cobertura total de matrícula, pensiones y otros gastos esenciales durante toda la carrera.

OTRAS BECAS EDUCATIVAS

Cabe precisar que el Gobierno peruano impulsa diversas becas educativas además de Beca 18, orientadas a promover el acceso a la educación superior y técnica. Entre ellas se encuentran apoyos para estudios en el extranjero, créditos educativos y programas especiales para poblaciones vulnerables, con el objetivo de reducir brechas y fomentar la formación profesional en el país.