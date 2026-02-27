Senamhi advierte que otoño e invierno del 2026 serían más cálidos de lo habitual

En declaraciones brindadas al programa Tema de Fondo de RPP, la directora de Meteorología explicó que el Fenómeno El Niño, aún en fase débil, impactará en las temperaturas tras la temporada de lluvias

La directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, informó que las próximas estaciones frías podrían registrar temperaturas superiores a lo normal. La especialista brindó estas declaraciones durante el programa Tema de Fondo de RPP.

Según explicó, el actual Fenómeno El Niño se mantiene en una fase débil; sin embargo, marzo continuará siendo un mes crítico debido a las precipitaciones intensas y la posible activación de quebradas. Indicó que el mayor impacto en lluvias suele concentrarse entre enero y abril.

Ávalos precisó que El Niño no solo está asociado a lluvias, sino también a olas de calor y variaciones térmicas. Una vez concluida la temporada lluviosa, el principal efecto se trasladaría al incremento de la temperatura del aire en distintas regiones del país.

En ese sentido, adelantó que el otoño y el invierno podrían ser, al menos, tres grados más cálidos de lo habitual. Este escenario marcaría una diferencia respecto a los inviernos tradicionales y obligaría a la población a mantenerse informada sobre los reportes oficiales.

¿Cómo consultar las temperaturas en la web del Senamhi?

Para revisar los reportes actualizados y mantenerte al tanto de cualquier variación climática en tu localidad, debes hacer lo siguiente: