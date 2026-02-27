Mochila de emergencia: lo indispensable que debes tener ante un sismo en Lima

Un movimiento sísmico de magnitud 5.0 se reportó este 26 de febrero al oeste de Chilca, generando alarma entre los ciudadanos de Lima. Este tipo de eventos evidencia que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento. Por ello, especialistas recomiendan tener siempre lista una mochila de emergencia en casa.

La mochila forma parte del “combo de supervivencia” sugerido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Este kit básico debe permitir a las familias afrontar de manera segura las primeras 24 a 72 horas posteriores a un sismo u otra situación crítica.

¿QUÉ ARTÍCULOS SE PUEDEN INCLUIR EN LA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Entre los artículos esenciales se incluyen alimentos no perecibles como enlatados, galletas y agua potable, además de productos de higiene personal. También es fundamental contar con un botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas, radio portátil y abrigo. Se recomienda añadir dinero en efectivo y copias de documentos importantes.

De manera complementaria, las autoridades aconsejan preparar una caja de reserva con mayores provisiones para el hogar. Esta debe almacenarse en un lugar seguro y de fácil acceso. Mantener estos implementos actualizados y revisar periódicamente