Junín: autoridades de salud intensifican vacunación ante alerta epidemiológica por sarampión y polio

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín informó que, en el marco de la Alerta Epidemiológica AE–CDC N.° 002–2026, se ha intensificado la vacunación ante el riesgo de importación y transmisión de sarampión y poliomielitis en dicha región.

Señalan que esta medida responde al incremento de casos reportados en América y al contexto de movilidad internacional, que eleva la probabilidad de introducción de estos virus en el país. Por lo que se recomienda a los padres vacunar a sus hijos inmediatamente.

CARNÉ DE VACUNACIÓN

Indican también que están fortaleciendo la búsqueda activa de casos, el monitoreo epidemiológico en redes y micro redes, y las jornadas de vacunación para completar esquemas y proteger a los menores de estas enfermedades que no han sido erradicadas.

Por lo que se piden nuevamente a los progenitores revisar el carné de vacunación de sus hijos y acudir al centro de salud más cercano, recordando que las vacunas son gratuitas, seguras y constituyen la principal herramienta para prevenir estas enfermedades.