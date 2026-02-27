Tumbes soportó fuerte lluvia y tormenta eléctrica: calles y viviendas resultaron inundadas

Una intensa lluvia, acompañada de truenos y relámpagos, se registró anoche en la región Tumbes, el fenómeno climático dejó calles inundadas, viviendas afectadas y varios sectores sin suministro eléctrico.

Las calles y avenidas de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla, quedaron inundadas dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Asimismo, decenas de casas terminaron bajo el agua.

SISTEMA DE DRENAJE

El mercado central de Tumbes se vio transformado en un conjunto de pequeños riachuelos por la acumulación de agua. La ausencia de un sistema adecuado de drenaje está causando estragos en toda la región.

Según se conoció, Tumbes soportó precipitaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado, mientras que Puerto Pizarro llegó a registrar 60 litros por metro cuadrado durante la emergencia ocurrida en la víspera.