Incendio arrasa con fábrica de aceite de olivo en Tacna: vecinos alarmados por fuertes explosiones

Un voraz incendio en una fábrica de aceite de olivo, ubicada en el distrito La Yarada-Los Palos, en la región Tacna, ha movilizado a decenas de bomberos. La presencia de material inflamable ha propiciado que el fuego alcance enormes dimensiones.

El siniestro se habría iniciado esta mañana, alrededor de las 08:00, en un predio tipo galpón y se propagó rápidamente a otros ambientes donde se almacena los productos terminados, las llamas también alcanzaron las oficinas administrativas de la empresa.

FUERTES EXPLOSIONES

Personal y maquinaria de los bomberos se trasladaron inmediatamente al lugar de la emergencia desde distintos distritos de la ciudad para ayudar a combatir las llamas. Se conoció que hasta el momento el siniestro no deja heridos ni fallecidos.

Los pobladores de la zona están preocupados ya que se producen fuertes explosiones al interior del galpón que arde desde hace varias horas. Hasta el lugar llegaron cisternas con agua de distintos municipios y del Gobierno Regional de Tacna.