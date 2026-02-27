Fuertes lluvias en Tarapoto: militares realizan labores de descolmatación y limpieza de carreteras

Soldados de la II División de Ejército ejecutaron labores de descolmatación de cunetas y limpieza de carreteras en distintos sectores de la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, afectada desde hace unos días por las intensas lluvias.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Municipalidad provincial de San Martín, se busca restablecer a la brevedad posible la transitabilidad y mitigar daños que pudieran afectar a la población, por ejemplo, nuevas inundaciones.

APOYO SOLIDARIO

El personal militar interviene en las zonas más impactadas, trabajan bajo condiciones climáticas adversas, con el propósito de contribuir a la recuperación de los espacios públicos y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Indican que de esta manera, el Ejército del Perú demuestra que su labor trasciende el ámbito estrictamente militar, para convertirse en un apoyo solidario y oportuno de los ciudadanos cuando las circunstancias así lo demandan.