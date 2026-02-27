Lluvias en Máncora: vecinos protestan exigiendo reconstrucción de vías y obras de prevención

Decenas de vecinos de Máncora protestaron la tarde de ayer en plena carretera Panamericana Norte, exigiendo a las autoridades la reconstrucción de las vías afectadas por las fuertes lluvias y el inicio de obras de prevención.

El plantón interrumpió el tránsito por más de una hora, una extensa fila de vehículos de carga y autos particulares quedaron detenidos a la entrada de esta zona turística de la región Piura, no se registraron mayores incidentes.

SERVICIOS BÁSICOS

Según los moradores, la infraestructura vial de Máncora está deteriorada no solo por las recientes lluvias, sino por proyectos que fueron iniciados y luego abandonados, dejando las calles intransitables desde hace varios meses.

Los manifestantes también pusieron énfasis en la necesidad de servicios básicos como el agua y desagüe, la limpieza pública, seguridad y otros. Señalaron que seguirán protestando hasta que sus reclamos sean escuchados, informa RPP.