Piura: Contraloría advierte alto riesgo sanitario en localidades afectadas por las lluvias intensas

Tras un minucioso trabajo de inspección en distintos sectores de la provincia de Piura y el distrito de Máncora, los más afectados por las lluvias que se registran en la región, la Contraloría General de la República reveló que existe un alto riesgo sanitario.

Según el informe de Visita de Control N° 014-2026-OCI/0454-SVC, la entidad precisa que durante la inspección realizada el 24 de febrero, se constató la acumulación de aguas pluviales y lodo, la obstrucción de vías y la presencia de focos infecciosos.

ENFERMEDADES PREEXISTENTES

Señala que esta situación genera un riesgo sanitario significativo, favoreciendo enfermedades de origen hídrico y vectorial como dengue, leptospirosis y gastroenteritis. Los más vulnerables son niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Finalmente, la Contraloría advierte que la falta de acciones vulneraría las normas que obligan a garantizar condiciones adecuadas de salubridad. De mantenerse la inacción, el peligro para la salud podría aumentar con las nuevas precipitaciones que se registren.