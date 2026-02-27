La Libertad: Policía Nacional incauta más de 1,000 explosivos durante distintas acciones tácticas

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que incautó 1,100 unidades de artefactos explosivos durante las distintas acciones tácticas desplegadas en diferentes puntos del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

Asimismo, en las intervenciones se detuvo a cinco personas, que serán investigadas por la tenencia ilegal de 950 emulsiones explosivas, fulminantes, mechas con detonadores y sacos de nitrato de amonio, material que estaría destinado a actividades ilícitas.

MINERÍA ILEGAL

Según las autoridades, las personas intervenidas presuntamente son miembros de la organización criminal Los Topos de Papelillo, los cinco detenidos fueron llevados hasta la ciudad de Huamachuco para continuar con las investigaciones correspondientes.

Trascendió que con estas intervenciones, las autoridades frustraron que estos explosivos sean destinados para actividades ilícitas como la minería ilegal, también se evitó que sean vendidos a grupos criminales que realizan atentados en la ciudad de Trujillo.