Aumento a pensionistas ONP 2026: revisa el cronograma oficial de pagos de marzo

Más de 237,000 afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accederán al incremento que eleva el monto máximo de las pensiones hasta los 1,000 soles. Así lo informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tras la medida dispuesta por el Gobierno. El beneficio alcanza tanto a jubilados como a pensionistas por invalidez.

El aumento fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. La norma establece que podrán acceder quienes tengan derecho a pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, deberán cumplir con las condiciones fijadas en la legislación vigente.

En el caso de las pensiones por jubilación, la actualización aplica para quienes acrediten al menos 20 años de aportes. El incremento puede llegar hasta los 100 soles. Para aquellos que ya recibieron un ajuste previo bajo la Ley N.º 32123, se entregará el monto adicional necesario para completar el nuevo tope.

CRONOGRAMA DE PAGOS EN MARZO

Según el calendario oficial, los depósitos se realizarán de acuerdo con la inicial del apellido paterno. Los pensionistas cuyos apellidos comienzan con A a C cobrarán el 6 de marzo; de D a L, el 9; de M a Q, el 10; y de R a Z, el 11 de marzo. Los pagos por convenios internacionales se efectuarán el 13, mientras que el servicio de pago a domicilio se desarrollará del 12 al 21 de marzo.