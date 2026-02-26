Elecciones 2026: así puedes consultar tu local de votación en la web de la ONPE

A pocas semanas de las elecciones generales, los ciudadanos ya pueden conocer su lugar de sufragio a través de la plataforma digital habilitada por la ONPE.

A pocas semanas de las elecciones generales, los ciudadanos ya pueden conocer su lugar de sufragio a través de la plataforma digital habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para realizar la consulta, el elector debe ingresar desde cualquier navegador al portal consultaelectoral.onpe.gob.pe e introducir su número de DNI. La página mostrará de inmediato los datos correspondientes al local de votación.

Alexandra Velázquez, especialista en educación electoral de la ONPE, explicó que en la plataforma “van a encontrar la región, provincia y distrito de su local de votación, así como la dirección detallada”. Además, indicó que al hacer clic en el ícono azul, el sistema redirige a Google Maps para ubicar con mayor precisión el centro asignado. En caso de que el ciudadano haya elegido previamente tres opciones de locales de votación a través de la web oficial de la ONPE, la plataforma ratificará el lugar seleccionado con anterioridad.

¿Qué ocurre si eres miembro de mesa?

La página también informa si el elector fue designado miembro de mesa. En la parte superior aparece una sección de color verde que indica esta condición. Velázquez recordó que tanto los miembros titulares como suplentes deben capacitarse obligatoriamente. “Ahí van a encontrar información para capacitarse de cara a la jornada electoral”, precisó.

Asimismo, desde la misma plataforma podrán descargar su credencial de miembro de mesa. En cuanto a la compensación económica, la ONPE informó que quienes cumplan esta función recibirán 165 soles por la jornada electoral. No obstante, el pago solo se hará efectivo si el ciudadano acredita haber realizado la capacitación, ya sea mediante la plataforma virtual o en los módulos descentralizados habilitados por la entidad.

De esta manera, la ONPE busca facilitar el acceso a la información electoral y asegurar que los ciudadanos cumplan oportunamente con sus responsabilidades en los próximos comicios.