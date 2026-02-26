Te puede interesar: ¿vas a cobrar utilidades en este 2026?

Si te corresponde este beneficio, el cual es un derecho laboral exclusivo de los trabajadores del sector privado, es importante que sepas cómo se calcula el monto que recibirás. Las utilidades se determinan en base a las ganancias netas que obtuvo la empresa durante el año fiscal. El porcentaje a repartir varía según el sector económico. Esta distribución está regulada por la ley laboral.

Las empresas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones destinan el 10% de sus utilidades. En el caso de las mineras, comerciales y restaurantes, el porcentaje es del 8%. Para las demás actividades económicas, se asigna el 5%. Este cálculo se realiza sobre la renta anual antes de su reparto.

¿CÓMO SE CALCULA EL PAGO DE LAS UTILIDADES?

Una vez establecido el monto total, este se divide en dos partes iguales. El 50% se distribuye considerando los días efectivamente trabajados por cada empleado durante el año. Esto significa que mientras más tiempo hayas laborado, mayor será tu participación. Se busca reconocer el periodo de servicio.

El otro 50% se asigna de acuerdo con la remuneración que percibiste. Así, quienes tuvieron mayores ingresos reciben una proporción más alta dentro de este tramo. El objetivo es equilibrar el beneficio entre tiempo trabajado y nivel salarial. De esta forma se obtiene el monto final que cada trabajador cobrará en 2026.