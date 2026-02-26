ONPE amplía a 45 días la capacitación para miembros de mesa y personeros

El organismo electoral amplió a 45 días el periodo de capacitación para ciudadanos aptos para votar, miembros de mesa y personeros. A través de la plataforma ONPEDUCA, podrán acceder a cursos virtuales y materiales descargables. El objetivo es reforzar la preparación con miras a los comicios de abril.

Los contenidos han sido actualizados e incluyen información clave sobre las funciones que cada actor cumplirá durante la jornada electoral. En el caso de miembros de mesa y personeros, se detallan las dos modalidades de elaboración de actas. Estas son la convencional y la que emplea la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

CAPACITACIÓN PRESENCIAL A NIVEL NACIONAL

De manera complementaria, la ONPE fortalecerá la formación presencial en todo el país mediante sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Estas han instalado sedes en distritos y centros poblados para acercarse más a la ciudadanía. Allí se desarrollarán sesiones informativas y prácticas.

Los equipos de las ODPE aplicarán metodologías diferenciadas según el rol de cada participante. Además, utilizarán materiales similares a los que se emplearán el 12 de abril. Para los miembros de mesa se han programado dos jornadas nacionales presenciales los días 29 de marzo y 5 de abril.