Alerta roja: 49 provincias de ocho regiones en riesgo muy alto por lluvias intensa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió esta tarde una alerta en la que advierte que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país. Además, precisó que 49 provincias de ocho departamentos se encuentran en riesgo muy alto ante posibles eventos naturales asociados a las precipitaciones.

El aviso, citado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil, señala que las lluvias podrían generar activación de quebradas, huaicos, deslizamientos y crecida de ríos. La alerta está vigente desde las 13:00 horas del 26 de febrero hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero de 2026.

Regiones y provincias en alerta roja

Entre las regiones con mayor nivel de alerta figuran Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Ucayali. En Cusco, las provincias en alerta roja son Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. En Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. En Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

En Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. En Madre de Dios: Manu y Tambopata. En Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. En Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad. También permanecen en vigilancia, aunque con menor nivel de alerta, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Pronóstico por regiones

En un segundo aviso de corto plazo, el Senamhi alertó sobre lluvias intensas en 20 regiones del país. En la selva centro y sur se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad; en la selva norte, lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Para la sierra centro se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en zonas situadas sobre los 3,800 metros, principalmente en la sierra centro y sur. En la costa norte se esperan lluvias de moderada intensidad, mientras que en la costa central se prevén precipitaciones ligeras a moderadas de forma dispersa.

Recomendaciones

El COEN recomendó a las autoridades regionales y locales mantener activos sus centros de operaciones de emergencia y ejecutar medidas preventivas ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos, especialmente en zonas vulnerables y cercanas a quebradas.

Asimismo, exhortó a la población a reforzar techos y sistemas de drenaje, evitar cruzar ríos o quebradas con incremento de caudal y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Indeci y el Senamhi.