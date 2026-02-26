Nacionales

Alerta roja: 49 provincias de ocho regiones en riesgo muy alto por lluvias intensa

El Senamhi emitió esta tarde una alerta en la que advierte que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país.

Alerta roja: 49 provincias de ocho regiones en riesgo muy alto por lluvias intensa

El Senamhi emitió esta tarde una alerta en la que advierte que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país.




El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió esta tarde una alerta en la que advierte que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país. Además, precisó que 49 provincias de ocho departamentos se encuentran en riesgo muy alto ante posibles eventos naturales asociados a las precipitaciones.

El aviso, citado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil, señala que las lluvias podrían generar activación de quebradas, huaicos, deslizamientos y crecida de ríos. La alerta está vigente desde las 13:00 horas del 26 de febrero hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero de 2026.

Regiones y provincias en alerta roja

Entre las regiones con mayor nivel de alerta figuran Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Ucayali. En Cusco, las provincias en alerta roja son Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. En Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. En Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

En Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. En Madre de Dios: Manu y Tambopata. En Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. En Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad. También permanecen en vigilancia, aunque con menor nivel de alerta, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Pronóstico por regiones

En un segundo aviso de corto plazo, el Senamhi alertó sobre lluvias intensas en 20 regiones del país. En la selva centro y sur se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad; en la selva norte, lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Para la sierra centro se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en zonas situadas sobre los 3,800 metros, principalmente en la sierra centro y sur. En la costa norte se esperan lluvias de moderada intensidad, mientras que en la costa central se prevén precipitaciones ligeras a moderadas de forma dispersa.

Recomendaciones

El COEN recomendó a las autoridades regionales y locales mantener activos sus centros de operaciones de emergencia y ejecutar medidas preventivas ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos, especialmente en zonas vulnerables y cercanas a quebradas.

Asimismo, exhortó a la población a reforzar techos y sistemas de drenaje, evitar cruzar ríos o quebradas con incremento de caudal y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Indeci y el Senamhi.


