Verano desatado: Senamhi lanza alerta roja por altas temperaturas y radiación UV al límite

El verano 2026 golpea con fuerza a la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por incremento de la temperatura diurna en diversas regiones del país, advirtiendo que las condiciones climáticas serán de “moderada a extrema intensidad”. La alerta se mantendrá vigente hasta el viernes 27 de febrero a las 23:59 horas, principalmente en Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna.

Radiación UV elevada y ráfagas de viento

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV), lo que incrementa el riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas expuestas al sol durante varias horas. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente en horas de la tarde.

Para este jueves 26 de febrero, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 34 °C en la costa sur. El viernes 27, los valores se mantendrán elevados, entre 28 °C y 30 °C. Estas cifras consolidan un episodio de calor intenso que impacta la vida diaria, el consumo de agua y la actividad laboral en varias regiones del país.

Lima registra su temperatura más alta en casi 30 años

La capital tampoco escapa a la ola de calor. El Senamhi informó que la estación meteorológica de La Molina registró el martes una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998, año marcado por un evento El Niño extraordinario.

El organismo meteorológico reiteró la importancia de tomar medidas preventivas ante la exposición prolongada al sol, como el uso de bloqueador solar, hidratación constante y evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación. Mientras tanto, el monitoreo climático continúa ante la posibilidad de que las altas temperaturas persistan en la costa peruana durante los próximos días.