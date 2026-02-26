Café peruano: INIA identifica genotipos resistentes a la roya amarilla

En respuesta a la amenaza constante de la roya amarilla del café, la enfermedad más devastadora para este cultivo en el Perú, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), entidad adscrita al Midagri, identificó dos genotipos de café con alta tolerancia a esta plaga y destacada calidad de taza. El hallazgo, resultado de un ensayo multilocal desarrollado en diversas condiciones agroecológicas, representa un avance clave para la competitividad del café peruano en el mercado internacional.

INIA-46 e INIA-53: alto rendimiento y calidad superior

El estudio evaluó la conducción agronómica, el comportamiento fitosanitario y parámetros biométricos en tres rangos altitudinales estratégicos: 994, 1,247 y 1,600 metros sobre el nivel del mar. Tras el análisis científico, se identificaron los genotipos INIA-46 e INIA-53, provenientes de la colección de germoplasma del INIA, como materiales promisorios por su resistencia a la roya amarilla, buen rendimiento productivo y una calidad de taza superior a los 83 puntos en la escala de la Specialty Coffee Association (SCA).

Este puntaje los posiciona dentro del segmento de cafés especiales, una categoría de alto valor en los mercados internacionales. La investigación no solo apunta a mitigar pérdidas por enfermedades, sino también a mejorar la rentabilidad de los caficultores peruanos, especialmente en regiones productoras que enfrentan variabilidad climática y presión fitosanitaria.

Selección participativa y apoyo a más de 30 mil productores

En una siguiente etapa, el INIA implementará una metodología de selección participativa con productores líderes de zonas cafetaleras, buscando validar a mayor escala el desempeño de estos genotipos. Según explicó el presidente ejecutivo del INIA, Jorge Ganoza Roncal, el objetivo es que las futuras variedades no solo sean resistentes a enfermedades, sino que respondan a las demandas productivas, ambientales y comerciales de la caficultura peruana.

Como parte de sus acciones integrales, el INIA también realizó 39,596 análisis de suelo en las Estaciones Experimentales Agrarias de Pichanaki y Santa Ana, en Junín, beneficiando a más de 30 mil productores agropecuarios en el marco de la campaña “Perú 2M: Conoce la Fertilidad de tu Suelo 2025”. Estas iniciativas consolidan el papel estratégico del INIA en la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible del sector agrario nacional.