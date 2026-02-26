Sernanp autoriza 12 nuevos operadores turísticos en el Parque Huascarán

En un paso clave para el ordenamiento del turismo en el Parque Nacional Huascarán, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), adscrito al Ministerio del Ambiente, formalizó a 12 nuevos operadores turísticos en la región Áncash. Desde ahora las actividades en rutas emblemáticas como Laguna 69 y Nevado Pisco, ubicadas en el sector Llanganuco, serán exclusivas para empresas con contrato de servicios vigente emitido por la entidad.

Ordenamiento turístico en Laguna 69 y Nevado Pisco

La suscripción de estos contratos forma parte de un proceso orientado a fortalecer la gestión del turismo sostenible en la Cordillera Blanca, uno de los destinos naturales más visitados del Perú. Según explicó el jefe del Parque Nacional Huascarán, Abdías Villoslada Taipe, los operadores seleccionados cumplen estrictamente con la normativa vigente, incluyendo la Resolución Presidencial N° 024-2025-SERNANP y el Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM.

“Buscamos que la experiencia del visitante sea segura y de alta calidad. Por esa razón, las actividades en estas rutas serán exclusivas para empresas formalizadas”, precisó el funcionario. La medida apunta a reducir la informalidad, mejorar los estándares de servicio y proteger los frágiles ecosistemas altoandinos que caracterizan al parque.

Turismo sostenible y conservación en la Cordillera Blanca

El Sernanp destacó que esta iniciativa fortalece la gobernanza en áreas naturales protegidas y promueve un modelo de gestión participativa, donde el sector privado, las comunidades locales y las autoridades trabajan bajo un mismo objetivo: la conservación del patrimonio natural de Áncash. El Parque Nacional Huascarán, reconocido por su biodiversidad y paisajes de montaña, recibe cada año a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Con esta formalización, la entidad busca consolidar al Parque Nacional Huascarán como un referente nacional de turismo responsable en el Perú, garantizando que el flujo de visitantes contribuya directamente a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo económico local en la región Áncash.