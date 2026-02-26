Capturan a 12 presuntos criminales en la provincia de Pataz: se les decomisó armas y municiones

El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la operación “Tempestad”, logrando la detención de 12 presuntos criminales dedicados a la minería ilegal.

Asimismo, durante la intervención, realizada en el anexo Yalen, provincia de Pataz, región La Libertad, se incautaron tres escopetas de retrocarga, cuatro pistolas, 19 cargadores y más de 770 municiones de diferentes calibres.

ARTICULACIÓN OPERATIVA

La operación fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la presencia del grupo armado. La exitosa intervención de los agentes del Cupaz logró neutralizar la amenaza sin registrar bajas.

Asimismo, el Cupaz indica que la operación es una muestra del trabajo que desarrollan en la provincia liberteña, ante cualquier amenaza que pretenda alterar el orden en zonas declaradas en estado de emergencia.