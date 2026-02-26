Granizada y lluvias destruyen cultivos en Ayacucho: agricultores piden ayuda a las autoridades

Los últimos días, la caída de una fuerte granizada e intensas lluvias dejaron graves daños en los distritos de Chuschi, Vinchos y Socos en la región Ayacucho, decenas de agricultores afectados claman por ayuda a las autoridades.

Los comuneros revelaron que sus sembríos de papa, haba, arveja y otras hortalizas, productos que son su fuente de ingreso quedaron destruidos tras el fenómeno climático, que arrasó con semanas y hasta meses de trabajo.

RECABAR INFORMACIÓN

Asimismo, señalaron que el fenómeno no solo afectó los cultivos, también causó la muerte de animales menores como cuyes y gallinas. Además, varios techos de calamina fueron dañados por el fuerte impacto del granizo.

Representantes de Defensa Civil de los municipios, visitaron los sectores afectados para recabar información y evaluar la magnitud de los daños ocasionados por el granizo y las lluvias, a fin de gestionar apoyo para los damnificados.