Loreto: embarcación que transportaba crudo fue asaltada cuando navegaba por el río Amazonas

Tripulantes de la nave Curaray I, que transportaba crudo por el río Amazonas, en la región Loreto, fueron asaltados la tarde de ayer. El suceso se registró a la altura de la localidad de Tamshiyacu, cuando la lancha estaba en plena navegación.

Tras el robo, los seis trabajadores de la embarcación acudieron a la comisaría de Tamshiyacu para formalizar la denuncia, indicaron que varias lanchas pequeñas interceptaron la nave y los obligaron a detenerse en medio del río.

COMBUSTIBLE ROBADO

Relevaron que los atacantes, alrededor de doce, estaban armados y los redujeron a golpes, tras atarlos de pies y manos, sustrajeron electrodomésticos, dinero en efectivo, celulares y el crudo que era transportado en una chata.

Luego de recibir la denuncia, los policías ejecutaron un amplio operativo que permitió recuperar la chata con el combustible robado e intervenir a cuatro sujetos quienes serían los presuntos receptadores de los artículos hurtados.