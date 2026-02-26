Nacionales

Loreto: embarcación que transportaba crudo fue asaltada cuando navegaba por el río Amazonas

Los atacantes, alrededor de doce, estaban armados; luego de atar de pies y manos a los tripulantes, sustrajeron electrodomésticos, dinero, celulares y el crudo que llevaban.

Tripulantes de la nave Curaray I, que transportaba crudo por el río Amazonas, en la región Loreto, fueron asaltados la tarde de ayer. El suceso se registró a la altura de la localidad de Tamshiyacu, cuando la lancha estaba en plena navegación.

Tras el robo, los seis trabajadores de la embarcación acudieron a la comisaría de Tamshiyacu para formalizar la denuncia, indicaron que varias lanchas pequeñas interceptaron la nave y los obligaron a detenerse en medio del río.

COMBUSTIBLE ROBADO

Relevaron que los atacantes, alrededor de doce, estaban armados y los redujeron a golpes, tras atarlos de pies y manos, sustrajeron electrodomésticos, dinero en efectivo, celulares y el crudo que era transportado en una chata.

Luego de recibir la denuncia, los policías ejecutaron un amplio operativo que permitió recuperar la chata con el combustible robado e intervenir a cuatro sujetos quienes serían los presuntos receptadores de los artículos hurtados.


