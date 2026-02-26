MTPE habilita test gratuito para detectar casos de hostigamiento sexual laboral

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso a disposición de empleadores y trabajadores un test virtual, gratuito y confidencial para identificar posibles casos de hostigamiento sexual laboral. La herramienta, disponible en su portal web, contiene 13 preguntas orientadas a reconocer conductas indebidas.

Con esta iniciativa, la entidad busca visibilizar una problemática que afecta la dignidad y el desempeño en los centros laborales. Además, promueve el acceso oportuno a mecanismos de protección y denuncia.

Durante el año 2025 se registraron 1,840 denuncias o quejas por hostigamiento sexual en el ámbito laboral privado. Estos casos fueron atendidos a través de la Línea 1819, de manera presencial en la sede del MTPE y mediante la plataforma de citas en línea. Del total, 1,678 denuncias correspondieron a mujeres y 159 a hombres.

¿QUÉ ES EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL?

El hostigamiento sexual laboral se define como cualquier conducta, comentario o propuesta de carácter sexual no deseada que genere incomodidad, humillación o intimidación. Puede presentarse entre superiores jerárquicos, compañeros del mismo rango o incluso personal subordinado.

Aunque afecta principalmente a mujeres, también puede perjudicar a hombres. Entre los casos más frecuentes figuran promesas de beneficios a cambio de favores sexuales, insinuaciones, gestos obscenos, amenazas o tocamientos no consentidos.