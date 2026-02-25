Arequipa: Midagri refuerza apoyo técnico a agricultores afectados por lluvias

El Ejecutivo, a través del Midagri, trabaja con el Gobierno Regional, alcaldes y autoridades locales ante los huaicos y lluvias que afectan diversas zonas de la región.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, participó en una reunión multisectorial desarrollada en Arequipa, junto al presidente de la República, José María Balcázar, y otros integrantes del Gabinete, donde expuso las acciones adoptadas frente a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la región.

Durante su intervención, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que su sector viene desplegando apoyo técnico a los agricultores perjudicados, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como con los gobiernos regionales y autoridades locales. En ese marco, precisó que se trabaja en la delimitación de la faja marginal en diversas torrenteras, principalmente en Chullo y Los Incas, con el objetivo de reducir riesgos y proteger las zonas agrícolas.

En relación con la atención a los pequeños productores, el ministro detalló que, a través del Seguro Agrícola (SAC), se levantó información sobre los cultivos afectados. Este proceso permitió atender 98 avisos de siniestro e indemnizar 42 casos, por un monto total de S/ 165 336.

Asimismo, destacó que en la región Arequipa el Midagri mantiene asegurada una prima total de 1.1 millones de soles, que cubre aproximadamente 45 000 hectáreas, lo que constituye un respaldo para los productores frente a eventos climáticos adversos.

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

Por otro lado, Meza señaló que se han definido 25 intervenciones prioritarias. Añadió que, mediante el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), se evalúa la elaboración de fichas de emergencia para atender los canales de riego que hayan resultado dañados por las lluvias y el desborde de las torrenteras.

Como parte de su agenda en Arequipa, el ministro recorrió el asentamiento humano Villa Continental, en el distrito de Cayma, identificado como una de las zonas más afectadas, donde supervisó las labores de atención y asistencia dirigidas a la población damnificada.