Puno: hallan sin vida a joven médico serumista en La Rinconada

Un trágico suceso enluta al sector salud en la región Puno. El médico cirujano Héctor Herbert Apaza Cuentas, de 28 años, quien realizaba el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el Centro de Salud de La Rinconada, fue hallado sin vida la tarde del 24 de febrero en el sector Los Bofedales, en la localidad de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El hallazgo fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado empapado en relaves y lodo, por lo que posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

Apaza Cuentas se desempeñaba como jefe del Centro de Salud de La Rinconada, donde tenía a su cargo la atención de comunidades vulnerables. Su padre, Héctor Apaza, relató que inicialmente fueron informados sobre la desaparición de su hijo, luego se ubicó su teléfono celular y finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo.

Según el parte policial, el joven médico había salido junto a un grupo de personas hacia una actividad social en Ananea. Sin embargo, habría permanecido en el lugar y fue visto por última vez por sus acompañantes. La denuncia de desaparición fue presentada el domingo 22 de febrero.

Pronunciamiento institucional

El Consejo Regional XIV Puno del Colegio Médico del Perú expresó su consternación por el fallecimiento del joven profesional, calificando la pérdida como una tragedia inaceptable. A través de un comunicado, el gremio destacó su vocación de servicio y compromiso con la atención primaria en zonas remotas. Asimismo, informó que realizará un seguimiento del caso ante las autoridades competentes y solicitó el esclarecimiento de los hechos.